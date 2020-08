Hai capito Chiara Ferragni? Slip tirato su e... lato B ipnotico: terremoto sexy | Guarda (Di martedì 11 agosto 2020) L'estate e le vacanze fanno bene a Chiara Ferragni, ma d'altronde a chi fanno male. La 33enne influencer è nel pieno della maturità professionale, mentale e anche fisica: dalla Sardegna sta facendo rifare gli occhi ai suoi 20 milioni di fan sparsi per tutto il mondo con una serie di scatti da perdere la testa. Prima lo scatto provocante e sensuale con la camicetta che comunque lascia intravedere il seno, poi la foto di un lato B a dir poco invidiabile, immortalato da due diverse angolazioni. La Ferragni conferma la moda dell'estate, ovvero quella dello Slip tirato su che fa un effetto “strizzatissimo” in mezzo alle gambe. ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : @4everAnnina Massi brava, hai capito tutto. Intanto oggi tutta Italia sa dei 600 euro e nessuno sa dei 28 miliardi… - MarcoBarzaghi : Hai capito Rocco ... Commisso è al 205° posto tra gli uomini più ricchi e primo proprietario di un club calcistico… - sibe1919 : @Mad_ZapataDuvan @nerdsoldiers1 Hai capito bene, e lo sai bene come la penso! Io vado oltre alle leghe il gruppo pr… - foreveragain70 : @AngelsOfLove12 @pranzista @Sa_2810_ Mi riferivo ad altro e sono sicura che hai capito, fino a prova contraria non… - wydadman : @DelHicham @dotyousra l'hai capito? @dotyousra -

Ultime Notizie dalla rete : Hai capito

La Stampa

Il blitz sotto casa della 43enne: «Non capisco perché ce l’abbiano con me». In passato svastiche e inni a Hitler IVREA. L’ultimo episodio è di qualche giorno fa. Via Olivetti è un nastro d’asfalto che ..."Forse non hai capito la situazione, quelli ti tolgono la macchina", è così che Calogero Filoreto, 39 anni, avrebbe cercato di intimorire un laureando in Architettura a cui avrebbe prestato dei soldi ...