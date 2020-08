Grande Fratello Vip, ora è ufficiale: Pupo e Antonella Elia opinionisti (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo i gossip degli ultimi giorni finalmente la conferma: Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. L’ufficialità è arrivata da parte di Mediaset con un comunicato stampa. La soubrette prenderà a settembre il posto di Wanda Nara (che ha lasciato per altri impegni di lavoro) e affiancherà Pupo, riconfermato dopo aver convinto … L'articolo Grande Fratello Vip, ora è ufficiale: Pupo e Antonella Elia opinionisti proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Antonella Elia torna al Grande Fratello Vip, ma in una nuova veste. La showgirl sarà la nuova opinionista di Alfonso Signorini nell'edizione che andrà in onda a partire dal 14 settembre. L'ex inquilin ...Antonella Elia e Pupo sono gli opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 torna a settembre in prima serata, con Alfonso Signorini confermato alla conduzion ...