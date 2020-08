Grande Fratello Vip: Antonella Elia opinionista al fianco di Alfonso Signorini? (Di martedì 11 agosto 2020) Antonella Elia da concorrente ad opinionista, la showgirl nella prossima edizione potrebbe sedersi al fianco di Alfonso Signorini nel nuovo ruolo di opinionista. Antonella Elia potrebbe essere l'opinionista di Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello VIP. La showgirl secondo Blogo.it parteciperà al reality in uno dei pochi ruoli che ancora non ha ricoperto. Dalla sua partecipazione a L'isola dei famosi nel 2004, Antonella Elia è diventata una professionista dei reality, l'ultimo dei quali è stato Temptation Island, da poco terminato. Nella scorsa edizione i due opinionisti del ... Leggi su movieplayer

giadinagrisu : RT @tempoweb: Antonella Elia rifà il #GFVip... da opinionista. E piovono critiche - censore_ : RT @censore_: Con i pagamenti elettronici (tracciabili) il grande fratello terrà tutti sottocontrollo! Sapranno quanto si spende per: Mangi… - censore_ : RT @censore_: E' normale che con la scusa dell'evasione fiscale l'occhio del Grande Fratello orewelliano debba sapere tutto di noi? #tridic… - alydaddario : 3 facts about me, 6 moots 1) ho un fratello più grande 2) gocciole >>>> qualsiasi altro biscotto 3) sono team mar… - TRASHPERSON18 : Grande Fratello 16 (2019): Ivana Icardi vs Valentina Vignali -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello Vip»: Antonella Elia (forse) sarà l opinionista Vanity Fair Italia Marina Brunello, scacchi: “L’oro in quarta scacchiera alle Olimpiadi 2018 grandissima esperienza. Spero di poter essere un esempio”

Tra le più conosciute scacchiste del panorama italiano, Marina Brunello fa parte di un pezzo di storia, perché è diventata la prima donna del nostro Paese a diventare Maestro Internazionale assoluto.

Antonella Elia privilegiata | Il duro sfogo del marito di Fernanda Lessa

Antonella Elia è stata privilegiata al Grande Fratello Vip? La donna è ufficialmente diventata la nuova opinionista e questo ha scatenato l’ira di Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. Antonella E ...

Tra le più conosciute scacchiste del panorama italiano, Marina Brunello fa parte di un pezzo di storia, perché è diventata la prima donna del nostro Paese a diventare Maestro Internazionale assoluto.Antonella Elia è stata privilegiata al Grande Fratello Vip? La donna è ufficialmente diventata la nuova opinionista e questo ha scatenato l’ira di Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. Antonella E ...