Grande Fratello Vip 5: Antonella Elia è la nuova opinionista (Di martedì 11 agosto 2020) Antonella Elia - GFVIP La quinta edizione di Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal prossimo settembre, ha una nuova opinionista: Antonella Elia. La new entry è stata ufficializzata dai canali social del reality show, che verrà condotto per la seconda volta consecutiva da Alfonso Signorini. Reduce dalla recente esperienza a Temptation Island 2020, che ha messo in crisi la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, la showgirl torinese entra a far parte della squadra del Grande Fratello Vip a 5 mesi dalla fine della sua partecipazione in qualità di concorrente, che l’ha vista arrivare in finale e classificarsi sul sesto gradino del podio. Da combattiva concorrente a pungente ... Leggi su davidemaggio

Non mancheranno le polemiche per la prossima edizione del Gf Vip che, già da adesso, fa molto parlare di sé! Il motivo? La scelta (non gradita da qualcuno) di Antonella Elia come opinionista!

