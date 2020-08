Gossip News: Antonella Elia diventa opinionista, Alyssa Milano racconta il coronavirus (Di martedì 11 agosto 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Antonella Elia che torna al GF, ma in qualità di opinionista, di Alyssa Milano che racconta il covid, di Chiara Ferragni e il lato b da invidia e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Antonella Elia: Dopo l’esperienza a Temptation Island, Antonella Elia torna all’ovile, al GF Vip di Alfonso Signorini. C’è chi ne gioisce e chi invece proprio non riesce ad apprezzare l’idea; parliamo del marito di Fernanda Lessa che ha definito il nuovo ruolo di Elia “disgustoso”. ... Leggi su velvetgossip

leggoit : Antonella Elia torna al Grande fratello vip? L'indiscrezione: «Sarà la nuova opinionista» - RB10Team : RT @Fantacalcio: Joao Felix, scatto hot: la fidanzata posta la foto dei suoi genitali - Fantacalcio : Recoba a Masterchef Celebrity. La specialità? I panini - mtvitalia : 'È tempo di mostrare com'è il mondo reale' ???????? #LiliReinhart - _SDeJong_ : RT @Fantacalcio: Joao Felix, scatto hot: la fidanzata posta la foto dei suoi genitali -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Matrimoni, nuovi amori, tradimenti e addii: i gossip più chiacchierati dell’estate 2020 Vanity Fair Italia Gossip News: Antonella Elia diventa opinionista, Alyssa Milano racconta il coronavirus

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Antonella Elia che torna al GF, ma in qualità di opinionista, di Alyssa Milan ...

Uomini e Donne: Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista!

Sembrava fosse solo una voce ma invece, ora, è diventato ufficiale! Alessandro Basciano dopo la sua esperienza a Temptation Island sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne! L’indiscrezione girava da u ...

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Antonella Elia che torna al GF, ma in qualità di opinionista, di Alyssa Milan ...Sembrava fosse solo una voce ma invece, ora, è diventato ufficiale! Alessandro Basciano dopo la sua esperienza a Temptation Island sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne! L’indiscrezione girava da u ...