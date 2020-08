Google annuncia un mucchio di novità per Android e Android Auto (Di martedì 11 agosto 2020) Google presenta cinque novità per gli smartphone Android: scopriamo cosa sono in grado di fare da oggi i dispositivi del robottino. L'articolo Google annuncia un mucchio di novità per Android e Android Auto proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

infoitscienza : Google annuncia per Android TV un mucchio di novità legate ad Android 11 - Paolo5507 : @lucianonobili @danieledv79 Virginia Raggi annuncia che la flotta ATAC verrà presto arricchita da 2 Canadair - pcexpander : Google annuncia “Grace Hopper”, un cavo in fibra che nel 2022 connetterà USA a UK e Spagna #pcexpander #cybernews - TeletextSports : #AFC #ARSENAL Tania Cagnotto annuncia il ritiro: "Nuova vita dentro di me" - francopizzetti : Un effetto della decisione Schrems2 della Corte di giustizia.Voluto e ottenuto -

Ultime Notizie dalla rete : Google annuncia Chrome, Google annuncia il supporto alle app per altri due anni Libero Tecnologia Gli smartphone Android diventeranno sismografi

Sfruttando l'accelerometro presente negli smartphone sarà possibile raccogliere in tempo reale dati utili a rilevare e segnalare gli eventi sismici. Gli smartphone che ogni giorno teniamo accanto a no ...

People Card, i biglietti da visita su Google

Novità interessante annunciata oggi da Google: People Card, di fatto un biglietto da visita digitale da destinare al motore di ricerca. Si chiamano People Card e possono essere descritti in breve come ...

Sfruttando l'accelerometro presente negli smartphone sarà possibile raccogliere in tempo reale dati utili a rilevare e segnalare gli eventi sismici. Gli smartphone che ogni giorno teniamo accanto a no ...Novità interessante annunciata oggi da Google: People Card, di fatto un biglietto da visita digitale da destinare al motore di ricerca. Si chiamano People Card e possono essere descritti in breve come ...