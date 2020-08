Gli italiani cercano le escort, ma loro sono in ferie – i dati per provincia (Di martedì 11 agosto 2020) Quella 2020 è un’estate calda, ma non bollente per i molti amanti del sesso a pagamento. Secondo escort Advisor si è registrata una diminuzione del -7% di escort attive a luglio sul territorio nazionale, rispetto allo stesso periodo del 2019. Il numero di ricerche su Google da parte degli amanti del sesso a pagamento invece ha subito un aumento per quanto riguarda la parola chiave “escort+città”: rispetto al luglio 2019, si registra un +27% di ricerche nel mese di luglio appena concluso. Solitamente le escort nel periodo estivo si spostano in tour nei luoghi di turismo per conciliare lavoro e vacanza, con una sospensione di attività concentrata a Ferragosto. Quest’anno, ciò si ripropone, anche se è evidente ... Leggi su udine20

matteosalvinimi : Ciò che pensano tutti gli italiani di buonsenso. #governoclandestino - LegaSalvini : CONTE HA MENTITO PURE AL PARLAMENTO, ALTRO CHE CTS: IL PREMIER HA SEGREGATO IN CASA GLI ITALIANI - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - LauraL07620640 : RT @pasqual29578307: @Emanuele_Cecala @CretellaRoberta In fatti spero che gli Italiani al referendum votano SI, voglio vedere se sono cresc… - emsiclaire3 : RT @searain83: gli italiani si infuriano (giustamente) per uno scandalo politico ecc, ma passata la rabbia...tutto come prima. S'inczzano m… -