Gli autisti di Uber saranno dipendenti: la Califonia bastona la "gig economy"

Uber e Lyft devono classificare i loro autisti come dipendenti, secondo l'ingiunzione preliminare dello stato della California che segue la causa intentata dello Stato contro le due società Un giudice della California ha emesso un'ingiunzione preliminare che impedirebbe a Uber e Lyft di classificare i loro autisti come liberi professionisti piuttosto che dipendenti.

Gli autisti di Uber sono lavoratori dipendenti: lo ha deciso un tribunale californiano

I rider di Huber saranno dipendenti: la Califonia bastona la "gig economy"

Uber e Lyft devono classificare i loro autisti come dipendenti, secondo l’ingiunzione preliminare dello stato della California che segue la causa intentata dello Stato contro le due società Un giudic ...

