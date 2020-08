"Gli agenti compiono atti razzisti". L'ultima fake news dei migranti (Di martedì 11 agosto 2020) Francesca Galici Un giovane di origine straniera si sottrae al riconoscimento da parte della polizia, che lo ferma: gli amici riprendono e scatta l'accusa di razzismo per gli agenti Basta poco perché un video diventi virale sui social quando i protagonisti sono le forze di polizia nello svolgimento delle loro funzioni. In queste ore un video proveniente da Vicenza ha sollevato un polverone di critiche contro la polizia di Stato, rea di aver fermato un ragazzo di origine straniera che si rifiutava di fornire le proprie generalità e che si allontanava dai poliziotti che ne richiedevano i documenti. Nell'Italia del buonismo ci sono tutti gli elementi per creare un caso mediatico, anche dove il caso non esiste ma è semplicemente frutto dell'ipocrisia italica che si indigna a senso unico, gridando al razzismo. Probabilmente chi in queste ore ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : I MIGRANTI INFETTANO GLI AGENTI. E ADESSO A TREVISO È IL CAOS - LaStampa : Il questore: “Troppi violenti tra gli stranieri, i miei agenti sempre più a rischio” - RaiNews : Ferito un sospetto che aveva minacciato gli agenti di sicurezza - annarigel : RT @MarcoSanavia1: Riassunto. Pasquale Tridico viene nominato dal M5S presidente INPS. Adesso l’INPS passa ai 5S liste di proscrizione per… - diego4all : RT @editoreruggeri: Il Questore di Torino dice: “Troppi violenti fra gli stranieri. I miei agenti sempre più a rischio”. Che fare? Se puoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli agenti Pesta gli agenti e minaccia: "Giudice non mi farà nulla" il Giornale Costa Crociere riparte dal 6 settembre con le navi Deliziosa e Diadema

Costa sta informando gli ospiti e gli agenti di viaggio interessati, ai quali garantirà una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Al fine di offrire la miglior esperienza ...

Assembramenti e niente mascherine, chiuso uno dei locali della movida

MARINA DI CARRARA. Assembramenti, ragazzi senza mascherina e a distanza ravvicinata: per il Momento Beach domenica intorno alle 23,30 sono scattati i controlli, prima, e la chiusura, dopo, per il manc ...

Costa sta informando gli ospiti e gli agenti di viaggio interessati, ai quali garantirà una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Al fine di offrire la miglior esperienza ...MARINA DI CARRARA. Assembramenti, ragazzi senza mascherina e a distanza ravvicinata: per il Momento Beach domenica intorno alle 23,30 sono scattati i controlli, prima, e la chiusura, dopo, per il manc ...