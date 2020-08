Giuseppe Conte, Olivia Paladino e la borsa Hérmes: il ritorno degli estimatori da Facebook (Di mercoledì 12 agosto 2020) Olivia Paladino e la borsa Hérmes è quel genere di bufale che fanno capo allo stravagante settore degli estimatori da tastiera. L’Università della Vita offre molteplici corsi: e così persone incapaci di distinguere tra “ha”, terza persona del verbo avere e “a” preposizione, gente che confonde coscientemente i tre punti di sospensione con le virgole e il punto e virgola si ritrovano improvvisamente laureate sul campo in virologia, ingegneria dei materiali, economia, diritto e scienze sociali. E quando avanza loro tempo, diventano anche campioni mondiali di estimo che al confronto il Rick di Pawn Stars è un dilettante EsattamenteCi sembra solo ieri che tentavamo di spiegare ai nostri amici bugiardelli che l’orologio di Silvia Aisha ... Leggi su bufale

matteosalvinimi : Perché Conte non ferma gli sbarchi? Un'idea me la sono fatta. Se avete qualche minuto, ecco la mia intervista di og… - LegaSalvini : CONTE HA MENTITO PURE AL PARLAMENTO, ALTRO CHE CTS: IL PREMIER HA SEGREGATO IN CASA GLI ITALIANI - LegaSalvini : ZONA ROSSA, I VERBALI INCHIODANO CONTE: HA MENTITO PER MESI - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Caro @matteorenzi , hai detto al presidente del consiglio Giuseppe Conte che saremmo stati al suo fianco se abbandonav… - RaffaelePizzati : @matteorenzi Caro @matteorenzi, hai detto al presidente del consiglio Giuseppe Conte che saremmo stati al suo fianc… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte, mozione di sfiducia "per le menzogne sul lockdown": il piano del centrodestra per settembre Liberoquotidiano.it Giravolte grilline: da No Tav a viva il tunnel

Prima o poi a qualche bravo scrittore verrà l’idea di scrivere un libro sulle giravolte dei cinquestelle. “Tutto in streaming, viva la trasparenza!”, e oggi tutto al buio. “Solo due mandati, no ai pro ...

Covid, Renzi contro Conte: "Il vaccino sia obbligatorio. Iv lancia raccolta di firme"

"Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amic ...

Prima o poi a qualche bravo scrittore verrà l’idea di scrivere un libro sulle giravolte dei cinquestelle. “Tutto in streaming, viva la trasparenza!”, e oggi tutto al buio. “Solo due mandati, no ai pro ..."Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amic ...