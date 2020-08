Giugliano, ucciso a colpi di pistola e trovato morto in auto: domani i funerali di Carmine Fammiano (Di martedì 11 agosto 2020) Giugliano. Si svolgeranno domani i funerali di Carmine Fammiano, il 41enne raggiunto da alcuni colpi di pistola alla gamba e trovato morto in auto in via Primo Maggio. La cerimonia funebre verrà celebrata alle ore 12 presso la Parrocchia San Pio X, a Giugliano. L’uomo era sposato ed aveva tre figli. Alle spalle aveva qualche … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

zazoomblog : Giugliano Carmine forse ucciso dopo lite finite male. Si attende autopsia - #Giugliano #Carmine #forse #ucciso - zazoomblog : Giugliano Carmine Fammiano ucciso forse da un conoscente: la verità nelle telecamere - #Giugliano #Carmine… - VELOSPORT1960 : La vittima si trovava vicino alla Villa Comunale del paese in provincia di Napoli - novasocialnews : Agguato a Giugliano, 41enne ucciso a colpi di pistola in auto - Andrea59749012 : RT @Adnkronos: Agguato a #Giugliano, 41enne ucciso a colpi di pistola in auto -