Giove visto dalla sonda Juno, le foto spettacolari (Di martedì 11 agosto 2020) La Nasa continua la missione di Juno su Giove che ha fornito scatti eccezionali sulle tempeste perenni ai poli del pianeta gigante. A colpire ricercatori e appassionati sono soprattutto le spirali cicloniche e anche per via del colore delle immagini alcuni lettori sul web le hanno paragonate a una «pizza ai peperoni». In particolare Juno ha ripreso nei dettagli da una distanza di 3500 chilometri una tempesta occorsa alla fine dello scorso anno sul polo sud del gigante gassoso. Quando la sonda è arrivata in prossimità di Giove, nel luglio del 2016, le sue telecamere all'infrarosso hanno scoperto la quantità di cicloni che impervesano sui poli del pianeta, nove al nord e sei al sud, grandi ciascuno come gli Stati Uniti tranne uno, al sud, più piccolo. Gli astronomi ... Leggi su gqitalia

La sonda Juno che sorvola a più riprese il gigante gassoso ha ripreso all'infrarosso i vortici dei cicloni che imperversano ai poli del pianeta La Nasa continua la missione di Juno su Giove che ha fo ...

