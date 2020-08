Giovanni Naldi, fidanzato Michela Quattrociocche, chi è? Età, altezza (Di martedì 11 agosto 2020) Andiamo a scoprire chi è il nuovo fidanzato dell’attrice Michela Quattrociocche. Età, altezza, carriera e vita privata dell’imprenditore romano Chiuso definitivamente il matrimonio con Alberto Aquilani, per Michela Quattrociocche è già tempo di un nuovo amore. L’attrice celebre per aver preso parte al film “Scusa ma ti chiamo amore” ha ufficializzato il suo fidanzamento con l’imprenditore Giovanni Naldi, rampollo di una ricca famiglia di albergatori. Su di lui però non si conoscono molte informazioni visto che non è un personaggio propriamente famoso. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto, sulle sue attività e sulla “neonata” ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Naldi Michela Quattrociocche, il nuovo amore è Giovanni Naldi Sky Tg24 Michela Quattrociocche esce allo scoperto con il nuovo fidanzato dopo l’addio ad Aquilani

Michela Quattrociocche non si nasconde più ed esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Giovanni Naldi, arrivato nella sua vita dopo l’addio ad Alberto Aquilani. L’attrice e il manager erano stati pap ...

Michela Quattrociocche ritrova la serenità con un nuovo amore. Scopriamo di chi si tratta

La fine della relazione con Alberto Aquilani sembra ormai lontana e, Michela Quattrociocche ha finalmente ritrovato la serenità al fianco di un nuovo partner. Stiamo parlando di Giovanni Naldi, giovan ...

Michela Quattrociocche non si nasconde più ed esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Giovanni Naldi, arrivato nella sua vita dopo l’addio ad Alberto Aquilani. L’attrice e il manager erano stati pap ...La fine della relazione con Alberto Aquilani sembra ormai lontana e, Michela Quattrociocche ha finalmente ritrovato la serenità al fianco di un nuovo partner. Stiamo parlando di Giovanni Naldi, giovan ...