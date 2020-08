Giletti, sotto scorta per le minacce della mafia, attacca il ministro Bonafede (Di martedì 11 agosto 2020) Tutto il contrario di quello che dovrebbe. Sapete chi sta pagando quanto accaduto in merito alla questione delle scarcerazioni mafiose concesse durante il lockdown? Sicuramente Massimo Giletti. Colui il quale si ritrova, come riferisce il sito antimafiaduemila.com, da un paio di settimane a vivere sotto la scorta dei carabinieri a causa di quanto emerso durante le sue recenti puntate del programma “Non è L’Arena” mandato in onda su La 7. Puntate che hanno disturbato e fatto esplodere la rabbia delle centinaia di detenuti rispediti in carcere dagli arresti domiciliari che avevano ottenuto. Giletti è stato minacciato e finito nel mirino di Filippo Graviano, intercettato in carcere mentre, riferendosi proprio a Giletti e al giudice Nino Di Matteo, ... Leggi su ilparagone

