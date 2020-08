Giffoni 2020: tra gli ospiti anche Daisy Ridley e Richard Gere (Di martedì 11 agosto 2020) La cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival, l’evento cinematografico per bambini e ragazzi che si svolgerà in provincia di Salerno, sarà molto particolare, vista la situazione legata al Covid-19. Questo non impedirà agli organizzatori di offrire al pubblico degli incontri con alcune star internazionali. Poche ore fa, sono stati confermati due incontri virtuali con Daisy Ridley e Richard Gere. Il Giffoni Film Festival 2020 partirà il prossimo 18 agosto. Quest’anno, il tema della manifestazione sarà la Terra. Claudio Gubitosi, il fondatore e direttore del Festival, ha dichiarato: In un momento così complicato e difficile per tutti credo sia un esempio straordinario, che stupisce per l’imponenza, ... Leggi su optimagazine

badtasteit : L’Unico e Insuperabile Ivan: il film #Disney+ in anteprima il 18 agosto a Giffoni - leganerd : L’Unico e insuperabile Ivan – il film in anteprima al Giffoni Film Festival ? - alcinx : RT @LaStampa: Giffoni 50 non si arrende e torna in versione Covid: star di Hollywood in streaming ma anche tanti ospiti - LaStampa : Giffoni 50 non si arrende e torna in versione Covid: star di Hollywood in streaming ma anche tanti ospiti - LaStampa : Tra i protagonisti del festival: Richard Gere, Sylvester Stallone, Daisy Ridley, Sergio Castellitto, Matilde Gioli,… -