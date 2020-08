Gestio Capital: «Fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa» (Di martedì 11 agosto 2020) Attraverso una nota emessa nella serata di ieri, Gestio Capital «può confermare che è stata Fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa Cfc. Al momento non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento». Con queste poche parole, la società dell’imprenditore Matteo Manfredi – specializzato nella Gestione di patrimoni di facoltose … L'articolo Gestio Capital: «Fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

BJLiguria : Genoa, Gestio Capital conferma la proposta di acquisto - - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gestio Capital: «Fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa»: Attraverso una nota emessa nella ser… - CalcioFinanza : Gestio Capital conferma: «Fatta un’offerta per l’acquisto del #Genoa» - ansacalciosport : Cordata italiana da Londra fa offerta di acquisto Genoa. Formalizzata da Gestio Capital e Aser Ventures di Radrizza… - CalcioNews24 : Gestio Capital: «Fatta offerta per l’acquisto del Genoa» -

Ultime Notizie dalla rete : Gestio Capital Il family office Gestio Capital trova alleati in Italia. Ecco chi sono Citywire Italia Il Genoa e le altre squadre italiane in vendita

Ieri è arrivata la conferma: Gestio Capital, con una nota emessa ieri sera, “può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa Cfc. Al momento – conclude la nota – non siamo in grad ...

Preziosi replica: «Gestio Capital-Aser Ventures? Offerta ridicola»

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. É già arrivata la replica di Enrico Preziosi all’offerta d’acquisto presentata congiuntamente da Gestio Capital e Aser Ventures, cordata ...

Ieri è arrivata la conferma: Gestio Capital, con una nota emessa ieri sera, “può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa Cfc. Al momento – conclude la nota – non siamo in grad ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. É già arrivata la replica di Enrico Preziosi all’offerta d’acquisto presentata congiuntamente da Gestio Capital e Aser Ventures, cordata ...