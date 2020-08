Gesesa, ancora interruzioni: guasto improvviso in c.da Madonna della Salute (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso, sulla condotta che alimenta contrada Madonna della Salute, saremo costretti ad interrompere l’erogazione idrica dalle ore 21.00 di questa sera fino alle 03.00 del mattino successivo.Le zone interessate sono le seguenti: c.da Madonna della Salute, Via San Leucio, Parco Belvedere, Parco Vigna Clara.Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web Gesesa.it”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

