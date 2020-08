George Floyd, nuovo filmato mostra la paura e le suppliche della vittima (Di martedì 11 agosto 2020) Il giudice che si occupa del caso George Floyd ha rilasciato il filmato della bodycam di uno degli agenti che mostra il momento dell’arresto. La morte di George Floyd è stato il caso mediatico dell’anno. L’uomo è stato arrestato il 25 maggio 2020 a Minneapolis mentre girava in auto insieme alla madre. Sebbene non avesse … Leggi su viagginews

George Floyd, spunta un nuovo video. E’ stato ripreso dalla telecamera dell’agente Thomas Lane, quello che tiene ferme le gambe di Floyd. George Floyd, spunta un nuovo video che mostra gli ultimi ...

Sparatoria all'esterno della Casa Bianca. Trump costretto a interrompere conferenza stampa

La conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata interrotta dopo solo un paio di minuti dai servizi segreti, che lo hanno fatto uscire dalla sala riunioni per via di alcuni c ...

George Floyd, spunta un nuovo video. E' stato ripreso dalla telecamera dell'agente Thomas Lane, quello che tiene ferme le gambe di Floyd. George Floyd, spunta un nuovo video che mostra gli ultimi ...