Genova, 28enne uccide a martellate il padre. Era dai figli nonostante il divieto di avvicinamento per maltrattamenti (Di martedì 11 agosto 2020) Un uomo di 62 anni è stato ucciso a martellate dal figlio, dopo essersi presentato a casa della famiglia nonostante il divieto di avvicinamento scattato per maltrattamenti. Pasquale Scalamandrè, ex autista del trasporto pubblico della città, è morto nella serata del 10 agosto, in un appartamento di via Garrone nel quartiere di Bolzaneto a Genova a seguito di una lite scoppiata con il figlio. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso ragazzo di 28 anni che si è auto-denunciato dichiarando di aver colpito più volte il padre con un martello e un cacciavite e di averlo fatto per difesa. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, e l’appartamento a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Genova, 28enne uccide a martellate il padre. Era dai figli nonostante il divieto di avvicinamento per maltrattamen… - fattoquotidiano : Genova, 28enne uccide a martellate il padre. Era dai figli nonostante il divieto di avvicinamento per maltrattamenti - sulsitodisimone : Genova, 62enne ucciso a martellate. Il figlio: 'L'ho colpito' : E' stato il 28enne a… - StreetNews24 : E' stato il 28enne a chiamare la polizia e a confessare - fisco24_info : Genova, 62enne ucciso a martellate. Il figlio: 'L'ho colpito' : E' stato il 28enne a chiamare la polizia e a confes… -