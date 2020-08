Genoa, cordata italiana presenta offerta d’acquisto. Preziosi: “Ridicola e non seria” (Di martedì 11 agosto 2020) Il Genoa è in vendita.Enrico Preziosi, si sa, circa tre anni fa ha deciso di mettere il club in vendita, con il nulla di fatto. "Dopo 35 anni forse è il momento che io faccia un passo indietro e lasci a qualcun altro la possibilità di fare meglio. Il calcio mi dà spesso diversi dispiaceri, vorrei staccarmi dalla gestione del club a prescindere dalla vendita. Questa società mi impegna tanto, ma tutto ha un inizio e una fine", ha ribadito di recente il numero uno della società ligure.Per questo motivo, una cordata italiana si sarebbe fatta avanti, presentando un'offerta di acquisto che il patron del Grifone avrebbe definito “ridicola” e "non seria", invitando i proponenti a "renderla pubblica affinché tutti possano ... Leggi su mediagol

