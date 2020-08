'Gazza: My Story', in arrivo il film sul calciatore Paul Gascoigne (Di martedì 11 agosto 2020) Il giocatore di calcio Paul John Gascoigne , soprannominato Gazza, ha confermato che è in lavorazione un film basato sull'autobiografia 'Gazza: My Story' . Parlando con il Daily Mirror ha detto: "Ci ... Leggi su quotidiano

Nato a Gateshead in Inghilterra il 27 maggio 1967, Paul Gascoigne è stato uno dei centrocampisti più forti della sua generazione. Ha militato nelle principali squadre del proprio paese (ad esempio New ...

Il calciatore Paul Gascoigne ha confermato che i produttori del suo biopic ufficiale sono attualmente alla ricerca di un attore per interpretare il leggendario calciatore inglese in un film basato sul ...

