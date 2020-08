Gasperini: “E’ bellissimo che tutta l’Italia tifi per noi. Siamo un po’ come la Nazionale” (Di martedì 11 agosto 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Psg. “Ormai ci Siamo, man mano che si avvicina la partita c’è sempre maggior adrenalina. Non eravamo mai stati in questo stadio meraviglioso, peccato che non ci sarà il pubblico”. L’Atalanta è l’unica italiana rimasta in Champions. “Ci dispiace, pensavamo che la Juventus avesse grandi chance. Il Napoli ha fatto bene ma contro il Barcellona non era facile. Siamo rimasti noi e cercheremo di fare molto bene. L’assenza della Juve è sorprendete, pensavamo passasse“. Sul Lione: “La convinzione che alcuni campionati siano stati stoppati ma che non ci sia una grandissima differenza. Noi abbiamo giocato tanto, i nostri avversari hanno ... Leggi su ilnapolista

