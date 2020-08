Gasparri: «La Raggi non ha né arte né parte. Ha fatto solo danni assieme alla sua congrega» (Di martedì 11 agosto 2020) «Virginia Raggi è una persona incapace, senza né arte né parte. Lo ha dimostrato in questi anni in cui era teoricamente sindaco di Roma e durante i quali ha fatto solo danni, insieme alla congrega dei grillini, dimostrandosi assolutamente inadeguata all’incarico». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. «Nessuno dimentica gli errori delle gestioni precedenti – afferma – ma il disastro grillino è senza precedenti. Ora si ricandida, ma la questione è assolutamente irrilevante. Le regole sul doppio mandato dei grillini, si sa, come tutto ciò che loro dicono, non valgono assolutamente nulla. Son ... Leggi su secoloditalia

Virginia Raggi va avanti per la sua strada. Nonostante le tantissime critiche ricevute nel corso della sua amministrazione, il sindaco di Roma ha deciso di correre ancora per il Campidoglio. È stata l ...

