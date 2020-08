Gambiano ruba gli occhiali e sfregia a bottigliate un turista. Era già stato fermato per lo stesso motivo (Di martedì 11 agosto 2020) Catania, 11 ago – L’ennesimo episodio di crimine violento legato all’immigrazione incontrollata. Non passa giorno che da nord a sud della Penisola le cronache locali non siano costellate di episodi di violenza e degrado compiuti da extracomunitari. Uno degli ultimi in ordine di tempo è avvenuto a Catania, dove un immigrato Gambiano, irregolare e con precedenti ha aggredito un turista torinese per rapinarlo. Fatto increscioso, l’uomo era stato tratto in arresto, e successivamente rimesso in libertà, alcuni giorni prima per un’altra rapina compiuta secondo le medesime modalità. I fatti si sono svolti lunedì sera in una delle strade del quartiere di San Berillo, che il turista stava percorrendo ignaro di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. ... Leggi su ilprimatonazionale

jack_piccardo : RT @IlPrimatoN: L'immigrato era irregolare e aveva numerosi precedenti - JPCK72 : RT @ilgiornale: Prima gli ha rubato gli occhiali, poi ha aggredito il turista con una bottiglia, ferendolo in viso: polizia arresta gambian… - VarGioCo : RT @IlPrimatoN: L'immigrato era irregolare e aveva numerosi precedenti - IlPrimatoN : L'immigrato era irregolare e aveva numerosi precedenti - roman72gfr : RT @ilgiornale: Prima gli ha rubato gli occhiali, poi ha aggredito il turista con una bottiglia, ferendolo in viso: polizia arresta gambian… -

Ultime Notizie dalla rete : Gambiano ruba Gambiano ruba gli occhiali e sfregia a bottigliate un turista. Era già stato fermato per lo stesso motivo Il Primato Nazionale Clandestino libero di aggredire: bottigliate sugli occhi in strada

Da nord a sud, le cronache raccontano ogni giorno di gravi episodi di violenza compiuti da parte di cittadini irregolari sul territorio italiano. Uno degli ultimi in ordine di tempo è avvenuto a Catan ...

Caltanissetta. Diciannovenne arrestato in flagranza dalla Polizia per furto aggravato.

Ruba una borsa dal sedile di un’auto parcheggiata in via Alcide De Gasperi e si da alla fuga. Dopo l’allarme dato dalla proprietaria, individuato e bloccato dagli agenti della volante di zona. I poliz ...

Da nord a sud, le cronache raccontano ogni giorno di gravi episodi di violenza compiuti da parte di cittadini irregolari sul territorio italiano. Uno degli ultimi in ordine di tempo è avvenuto a Catan ...Ruba una borsa dal sedile di un’auto parcheggiata in via Alcide De Gasperi e si da alla fuga. Dopo l’allarme dato dalla proprietaria, individuato e bloccato dagli agenti della volante di zona. I poliz ...