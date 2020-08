GAL Riviera dei Cedri, ACLI Terra Calabria e Acli Terra Provinciale di Cosenza hanno avviato il percorso per la costituzione del Distretto del Cibo – Riviera dei Cedri (Di martedì 11 agosto 2020) È stato avviato dal Gal Riviera dei Cedri eda Acli Terra Calabriail percorso per la costituzione del Distretto del Cibo “Riviera dei Cedri”. I due enti promotori hanno incontrato diverse aziende, università, enti pubblici, consorzi, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e di produttori. A breve verranno organizzati degli incontri aperti a tutti gli interessati, dove si illustrerà il progetto e si renderanno pubbliche le procedure di adesione al costituente partenariato. Sui siti istituzionali del Gal ... Leggi su meteoweb.eu

pillamaro : (GAL Riviera dei Cedri e ACLI avviano percorso per costituzione del Distretto del Cibo) è stato pubblicato su… -

Ultime Notizie dalla rete : GAL Riviera

Meteo Web

GAL Riviera dei Cedri, ACLI Terra Calabria e Acli Terra Provinciale di Cosenza hanno avviato il percorso per la costituzione del Distretto del Cibo - Riviera dei Cedri. È stato avviato dal Gal Riviera ...Gal come risorsa per il Comune di Formia sul risultato per il territorio interviene Articolo 1 Leu di Formia attraverso Mariarita Manzo. “Si è giunti all’atto finale.Con grande soddisfazione di tutti, ...