Gabriella Perino, fidanzata Gerry Scotty: come si sono innamorati? (Di martedì 11 agosto 2020) Gabriella Perino è la nuova fidanzata dello zio Gerry, con la quale sta insieme dal 2002 e convive dal 2011. Ma chi è questa donna? Dopo il divorzio con la ex moglie Patrizia Grosso, con la quale si è sposato nel '91 e ha avuto il figlio Edoardo, ha ritrovato l'amore e la serenità che …

Gabriella Perino è la nuova fidanzata dello zio Gerry, con la quale sta insieme dal 2002 e convive dal 2011. Ma chi è questa donna? Dopo il divorzio con la ex moglie Patrizia Grosso, con la quale si è ...Gerry Scotti svela il motivo per il quale finì il suo primo matrimonio con l’ex moglie Patrizia Grosso: ecco cosa ha rivelato il conduttore a Vanity Fair. Gerry Scotti svela il motivo per il quale si ...