Furto a Villa di Briano, il maestro di arti marziali Di Chiara blocca i banditi (Di martedì 11 agosto 2020) Una banda di delinquenti questa notte ha fatto incursione nella scuola Calderisi di Villa di Briano, mettendo a soqquadro la struttura e portando via molto materiale, tra cui tablet destinati agli studenti. Intorno alla mezzanotte, Francesco Di Chiara, atleta di Frignano e maestro di MMA (Mixed Martial Arts – arti marziali miste), mentre passava da … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

