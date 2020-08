Furbetti Montecitorio, chi sono. Lega: «Se qualcuno ha preso il bonus sarà sospeso» (Di martedì 11 agosto 2020) E' caccia ai Furbetti di Montecitorio che hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro. A chiederlo sarebbero stati in cinque, ad ottenerlo tre: due leghisti e uno del M5s. Il Fatto Quotidiano e... Leggi su ilmessaggero

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - eziomauro : I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva | Rep - giusmo1 : (Oltre ogni truffa) I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva - PappaletteraF : Furbetti Montecitorio, sospetti su due leghisti lombardi - DinoPagnossin : 'Furbetti di Montecitorio': chi poteva fare domanda? -

Dopo lo scandalo, l’ammissione di colpa. Cinque deputati di Montecitorio hanno chiesto e incassato dall’Inps il bonus da 600 euro mensili, arrivato in alcuni casi a 1.000, per autonomi e partite Iva.Tutti con il dito puntato contro l’Inps sui nomi dei furbetti del bonus. I partiti, il piccolo scandalo che ha riaperto la questione morale in Parlamento, chiedono all’ente guidato da Pasquale Tridico ...