Furbetti del bonus, si muove il Garante della Privacy: «La questione è all’attenzione dell’Autorità». Decisione in tempi brevi (Di martedì 11 agosto 2020) Il “bonus gate” è sul tavolo del Garante della Privacy. A spiegarlo sono fonti interne all’Authority guidata da Pasquale Stanzione, contattate da Open. «La questione è all’attenzione dell’Autorità», hanno confermato in merito alla vicenda dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus stanziato dall’Inps in piena emergenza Coronavirus e destinato ai lavoratori autonomi. Stando a quanto appreso da Open, il Garante per la Privacy potrebbe esprimersi sulla questione già nelle prossime ore. L’Inps passa la palla al Garante Il nodo da sciogliere è delicato. Nelle ultime ore i partiti, dall’opposizione alla maggioranza di ... Leggi su open.online

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - sampericoncetta : RT @PaoloBorg: Per il custode della morale Di Maio siccome 3 furbetti hanno avuto il bonus bisogna tagliare i parlamentari Allora quando ab… - zazoomblog : Lega e M5s chiedono ai furbetti del bonus di autodenunciarsi - #chiedono #furbetti #bonus -