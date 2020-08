Furbetti del bonus, Principe: “Verificare se amministratori locali hanno usufruito dei 600 euro” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Tutta la deputazione locale è chiamata a verificare se qualche amministratore, ha usufruito del bonus emergenza COVID-19. Bene che Senatrice Lonardo che chiede le dimissioni del Presidente INPS, ma ora si attivi a verificare anche negli enti Provincia e Comune, amministrati dalla sua stessa parte politica”. Così Vittoria Principe di ‘Avanti Donne’. “Oltre duemila amministratori d’italia hanno fatto richiesta del bonus emergenza COVID-19, di 600 euro per le partite IVA. E’ quanto emerge dai dati pubblicati da alcuni quotidiani nazionali, e dalle auto denunce che si stanno materializzando in vari comuni Italiani, come, Trento, Ancona, Vigor Lamezia ecc. Quindi oltre hai 5 Parlamentari, al ... Leggi su anteprima24

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - TPeppino : RT @M5S_Senato: Gli onorevoli furbetti del bonus rendano conto ai propri elettori - GualcoGabriella : RT @luisellacost: #FuoriINomi dei #furbetti (che è poco) del Bonus Covid. Tanto diranno che è colpa del commercialista, che l'ha richiesto… -