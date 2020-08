Furbetti del bonus, Paolo Becchi: "Storia tirata fuori per distrarre dalle porcate del governo?" (Di martedì 11 agosto 2020) Il sospetto è più che legittimo e Paolo Becchi non è l'unico a coltivarlo. Si parla del caso dei cosiddetti "Furbetti del bonus", i parlamentari che hanno incassato il bonus destinato ad autonomi e partite Iva dal governo per fronteggiare la crisi economica dovuta al coronavirus. Il filosofo avanza il suo dubbio su Twitter, in un cinguettio nel quale si interroga: "Vuoi vedere che alla fine la notizia dei 5 Furbetti è stata tirata fuori solo per dirottare l'attenzione dalle porcate che ha fatto il governo? Nomi non ce ne sono e non possono essere divulgati. Tra qualche giorno nessuno ne parlerà e intanto la bufera sul governo ... Leggi su liberoquotidiano

Politici e bonus 600 euro: chi sono i politici beccati e quali sono le loro scuse?

In cinque a chiederlo, in tre ad ottenerlo, ma dietro la “sporca cinquina” ci sarebbero almeno altri 2mila richiedenti fra assessori e consiglieri regionali e comunali; sempre più forte la pressione s ...

Deputati e furbetti dei bonus

Tre leghisti, uno di Italia Viva e uno del Movimento 5 Stelle. Condanna unanime da parte dei colleghi parlamentari comaschi Tre leghisti, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Sarebbero que ...

