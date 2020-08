Furbetti del bonus, la bomba di Sallusti contro Rocco Casalino: il sospetto del direttore (Di martedì 11 agosto 2020) Tiene banco il caso dei Furbetti del bonus, i parlamentari ancora sotto anonimato che hanno percepito i 600 euro destinati ad autonomi e partite Iva. Tiene banco anche su Il Giornale, dove ne scrive Alessandro Sallusti. Il direttore riconosce lo scandalo, ma spiega come i sospetti per questa vicenda ricadano anche sul M5s: una mossa inscenata per orientare il referendum sul taglio dei parlamentari? Impossibile escluderlo. E nel suo fondo, Sallusti indica anche Rocco Casalino. Lo fa in modo abbastanza esplicito. In un commento dal titolo "non scriviamo sotto dettatura", dopo aver riassunto la vicenda, Sallusti scrive: "A occhio questa è una invenzione, ma non vorrei dargli troppi meriti, di quel genio di Casalino, braccio destro e ... Leggi su liberoquotidiano

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - politicMemory : RT @paolocristallo: Aggiornamento : secondo fonti parlamentari i furbetti del #bonus600euro sarebbero 3 e non 5. Fonte RaiNews24. - danieleverone11 : RT @Libero_official: Furbetti del bonus, i sospetti di #Sallusti su #Inps, #Tridico e soprattutto Rocco #Casalino #bonus600euro https://t.… -