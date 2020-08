Furbetti del bonus Iva: sì del Garante per la privacy a pubblicazione nomi (Di martedì 11 agosto 2020) La dichiarazione del Garante della privacy potrebbe portare ad una svolta nel caso degli onorevoli Furbetti che hanno usufruito del bonus Covid di 600 euro. "La privacy - ha sottolineato il Garante - ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Furbetti del Bonus, via libera Garante: «Nessun ostacolo a diffusione nomi». Voci su Dara e Murelli Il Messaggero Niente privacy per i furbetti del bonus

A parole, tutti i partiti invocano trasparenza, sanzioni e soprattutto la restituzione da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali che abbiano indebitamente percepito il bonus da 600 euro (p ...

Furbetti del bonus, spuntano i nomi dei leghisti Dara e Murelli

Ancora non sono usciti allo scoperto i tre deputati – due leghisti e un Cinque stelle – che hanno chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro, poi elevato a mille, per le partite IVA previsto dai decreti ...

