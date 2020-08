Furbetti del bonus Inps, chi sono? Sospetti su due deputati leghisti. Intanto emergono altri nomi (Di martedì 11 agosto 2020) E' caccia ai Furbetti di Montecitorio che hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro. A chiederlo sarebbero stati in cinque, ad ottenerlo tre: due leghisti e uno del M5s. Il Fatto Quotidiano e il ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Furbetti del bonus, Cheli: «Obbligati alla trasparenza, ma per scoprirli basta aspettare il 730» Il Messaggero Pezzopane (Pd): in decreto Agosto obbligo di restituzione per parlamentari e non, si dicano i nomi

L’Aquila. “Nel decreto Agosto siamo pronti a intervenire con un emendamento che costringa alla restituzione chi ha percepito il bonus avendo già un reddito cospicuo, parlamentari e non solo”. Lo dichi ...

Furbetti Montecitorio, chi sono: sospetti sui due leghisti lombardi Dara e Murelli

A chiederlo sarebbero stati in cinque, ad ottenerlo tre: due leghisti e uno del M5s. Ci sono due consiglieri regionali della Lega e il vicepresidente della giunta del Veneto tra coloro che hanno chies ...

