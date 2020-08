Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte (Di martedì 11 agosto 2020) È il secondo scandalo che travolge l’amministrazione Zaia in meno di una settimana. Stiamo ancora aspettando i bonifici delle indennità di trasferta indebitamente percepiti dai consiglieri regionali Veneto, quando ecco che scoppia il caso dei Furbetti dei 600 euro. Ma che razza di politici sono coloro che intascano un bonus destinato ai lavoratori penalizzati dal Covid? È una solenne presa in giro, poi, la giustificazione secondo la quale gli accrediti nei loro conti correnti siano avvenuti “a loro insaputa”. La Lega e i consiglieri regionali che hanno incassato i 600 euro del Governo lamentavano da mesi – a reti unificate – che non arrivavano i contributi dello Stato. Mentivano ai cittadini due volte: la prima sull’incasso degli aiuti e la ... Leggi su ilblogdellestelle

