Furbetti del bonus, Cheli: 'Obbligati alla trasparenza, ma per scoprirli basta aspettare il 730' (Di martedì 11 agosto 2020) Deputati a parte leggo di 353 notai che hanno domanda il bonus. Ci sarà anche il notaio in difficoltà ma la sensazione è che qualcuno abbia chiesto denaro pubblico pur potendo farne a meno più o meno ... Leggi su ilmessaggero

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - noitre32 : RT @Libero_official: Furbetti del bonus, i sospetti di #Sallusti su #Inps, #Tridico e soprattutto Rocco #Casalino #bonus600euro https://t.… - farubino : @matteosalvinimi Certo. Però poi non venire a parlarci di sburocratizzazione della pubblica amministrazione. La bur… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Furbetti del bonus, Cheli: «Obbligati alla trasparenza, ma per scoprirli basta aspettare il 730» Il Messaggero Deputati furbetti, chi ha preso il bonus partita Iva: “3 leghisti, 1 di Iv e 1 del M5s”

Chi sono i deputati che hanno preso il bonus partita Iva: “3 leghisti, 1 di Iv e 1 del M5s” I nomi ancora non si conoscono, ma apparterrebbero a tre partiti diversi i parlamentari che hanno chiesto il ...

I furbetti del bonus, 3 sono deputati. Lega e M5S: "Fuori i nomi". No dell'Inps: "C'è la privacy"

Tuona intanto Luigi Di Maio. "Dalla lettura dei giornali di questa mattina emerge un quadro sconcertante. Oltre ai 5 deputati furbetti, ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e reg ...

