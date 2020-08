Furbetti del bonus? Almeno non chiedano lo sconto sulle vancanze (Di martedì 11 agosto 2020) 40 centesimi a testa! A tanto, secondo le prime stime, ammonterebbe la dotazione del fondo di formazione delle casalinghe introdotto con l'annunciato "decreto agosto" (annunciato perché, anche questa volta, abbiamo a disposizione un testo approvato con la nota formula "salvo intese" e, quindi, assoggettato a possibili modifiche in funzione dei confronti, tecnici e politici, ancora in corso). Infatti, la dotazione di tale fondo sarebbe solo di 3 milioni di euro a fronte di una possibile platea di 7 milioni di persone. Il tutto senza considerare che, anche in questo caso, sarebbe necessario l'ennesimo decreto attuativo per rendere veramente operativa la misura proposta (è opportuno ricordare che siamo in attesa dell'emanazione di oltre 200 decreti attuativi collegati a misure introdotte nell'ambito della normativa emergenziale). Siamo di nuovo quindi in presenza di una ... Leggi su liberoquotidiano

