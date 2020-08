Furbetti dei 600 euro, fioccano le autodenunce. Ecco chi ha percepito l’assegno (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – Ha fatto da apripista per altre «confessioni pubbliche» l’autodenuncia del consigliere comunale milanese Anita Pirovano, che ieri ha annunciato sui social di aver chiesto e ottenuto il bonus per le partite Iva di 600 euro erogato dall’Inps durante l’emergenza coronavirus. Altri amministratori locali, da Trento a Ancona, passando per Lamezia Terme, hanno seguito il suo esempio e sono venuti allo scoperto. Come rivelato da Repubblica, sarebbero infatti duemila tra assessori, sindaci e consiglieri di Comuni e Regioni ad aver richiesto il bonus insieme agli ancora ignoti cinque deputati (tre della Lega, uno del Movimento Cinque stelle e uno di Italia Viva). Se la richiesta del bonus – seppur legittimata dalla stessa normativa – da parte di parlamentari e consiglieri regionali appare quantomeno fuori luogo ed ... Leggi su ilprimatonazionale

