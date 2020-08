Frosinone, i convocati di Nesta per il Pordenone: c’è Capuano (Di martedì 11 agosto 2020) In vista della semifinale di ritorno di domani, Nesta – tecnico del Frosinone – ha convocato 23 giocatori per la trasferta di Pordenone. Questi gli uomini: Portieri: Bardi, Bastianello, IacobucciDifensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Krajnc, Salvi, Szyminski, ZampanoCentrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Paganini, Rohden, Tribuzzi, VitaleAttaccanti: Ardemagni, Ciano, Citro, Dionisi, Novakovic Sono 2️⃣3️⃣ i convocati di Mister @Nesta per #PORFRO pic.twitter.com/Y145yFVPrW — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 11, 2020 Foto: twitter Frosinone L'articolo Frosinone, i convocati di Nesta per il ... Leggi su alfredopedulla

TUTTOB1 : Frosinone: i convocati contro il Pordenone - PordenoneCalcio : 2??5?? neroverdi ?? pronti per il ritorno della semifinale #Playoff20 ?? - tuttofrosinone : Frosinone, 23 i convocati di Nesta: ci sono Gori e Tabanelli - TUTTOB1 : Pordenone, i convocati di Tesser per il Frosinone -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone convocati Frosinone, sono 23 i convocati di Nesta per la semifinale di ritorno pianetaserieb.it Pordenone: i convocati contro il Frosinone

Mercoledì 12 agosto, ore 21:00: il Pordenone ospita il Frosinone allo stadio Rocco di Trieste. Ritorno della semifinale playoff della Serie BKT. Arbitro Volpi di Arezzo, assistenti Affatato di Vco e M ...

Spezia - Chievo Verona, le probabili formazioni | Anche Giaccherini torna tra i convocati

Grande appuntamento questa sera alle ore 21 in quel del "Picco", dove i ragazzi di mister Alfredo Aglietti affronteranno lo Spezia per la gara di ritorno della semifinale dei playoff di serie b. La vi ...

Mercoledì 12 agosto, ore 21:00: il Pordenone ospita il Frosinone allo stadio Rocco di Trieste. Ritorno della semifinale playoff della Serie BKT. Arbitro Volpi di Arezzo, assistenti Affatato di Vco e M ...Grande appuntamento questa sera alle ore 21 in quel del "Picco", dove i ragazzi di mister Alfredo Aglietti affronteranno lo Spezia per la gara di ritorno della semifinale dei playoff di serie b. La vi ...