Francesco Nozzolino: età, altezza e la verità sul peso. La vita privata e il dolore in famiglia (Di martedì 11 agosto 2020) Francesco Nozzolino oramai è un personaggio affermato in televisione, tutto ha avuto inizio su internet, dove ha dimostrato la sua simpatia e l’inimitabile autoironia. Dal suo debutto virtuale poi sono arrivate le ospitate da Barbara D’Urso, poi un ruolo in The Lady (la web serie di Lory Del Santo), e infine il fenomeno del web ha esordito nei programmi di Paolo Bonolis: Ciao Darwin e Avanti un altro. Anche dietro al sorriso più sincero, spesso dietro si nasconde qualcosa. Nel caso di Francesco Nozzolino si tratta di un lato oscuro, una cicatrice indelebile e quasi impossibile da rimarginare, lo ha raccontato lui stesso durante un’intervista rivelatrice a Nuovo Tv. Si tratta della precoce scomparsa della madre: “Mia madre è stata male da quando ero alle scuole elementari. ... Leggi su tuttivip

