Francesca Pascale e Paola Turci sono una vera coppia: lo conferma Cecchi Paone che brinda alle unioni Lgbt (Di martedì 11 agosto 2020) Il bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci ha già fatto il giro del web e dell’Italia. Ora Alessandro Cecchi Paone conferma il loro legame. L’ex di Berlusconi e la cantante non hanno ancora né confermato né smentito la loro storia. Ma Cecchi Paone intervistato dal Corriere della Sera ha affermato: «È importante quello che sta facendo, molte donne famose si nascondono ancora». Il giornalista poi ha aggiunto: «Francesca e io abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato – ha rivelato – Che viva la sua storia alla luce del sole è ... Leggi su secoloditalia

