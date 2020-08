Formula 1, Horner mette la Mercedes con le spalle al muro: “caso Racing Point? Dovranno dare delle risposte” (Di martedì 11 agosto 2020) Prima vittoria in stagione per la Red Bull nel Gran Premio del 70° Anniversario, Max Verstappen è riuscito a sorprendere le due Mercedes grazie ad una strategia particolare, studiata a tavolino con Horner e i suoi ingegneri. Foto Getty / PoolIl team principal della scuderia di Milton Keynes è tornato a parlare del successo di domenica scorsa ai microfoni di Motorsport.com, rivelando alcuni segreti: “la nostra chance principale per poter dare fastidio alle Mercedes era quella di fare scelte differenti, così abbiamo deciso di puntare sulla gomma dura al via della gara, e siamo stati sorpresi di essere stati gli unici a farlo. Siamo stati anche sorpresi dal ritmo che abbiamo tenuto durante la corsa, che è stato nei confronti di Mercedes più veloce rispetto ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula Horner Formula 1, Horner mette la Mercedes con le spalle al muro: “caso Racing Point? Dovranno dare delle r ... SportFair Horner: "Sapevo che avremmo vinto a fine primo stint"

Il team principal della Red Bull riconosce un grande merito a Max Verstappen nella vittoria del GP 70° anniversario. Christian ammette che i tecnici stanno cercando di capire la grande differenza di p ...

Wolff: "Per il Mondiale ci sono anche Verstappen e la Red Bull"

Il boss di Mercedes Motorsport include Verstappen nella lotta al titolo e sottolinea come questo sia un bene per la Formula 1, ma anche per la Casa tedesca stessa. Dopo 4 gare dominate dalla Mercedes, ...

