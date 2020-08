Formazioni ufficiali Spezia-Chievo, semifinale ritorno playoff Serie B 2019/2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Spezia-Chievo, valevole come semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2019/2020. I gialloblù, in virtù del 2-0 dell’andata, sono i favoriti per il passaggio in finale, ma lo Spezia ha regalato diverse sorprese in stagione. Sfida avvincente tra le due squadre, con il Chievo che vuole tornare in Serie A e lo Spezia che invece sogna da decenni di giocare nella massima Serie del campionato italiano. Fischio d’inizio alle ore 21.00 di martedì 11 agosto. Di seguito le due Formazioni scelte dai tecnici. Formazioni ufficiali ... Leggi su sportface

Grande appuntamento questa sera alle ore 21 in quel del "Picco", dove i ragazzi di mister Alfredo Aglietti affronteranno lo Spezia per la gara di ritorno della semifinale dei playoff di serie b. La vi ...

Lipsia-Atletico Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarto di finale incerto, quello tra Lipsia e Atletico Madrid: le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming. LIPSIA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMIN ...

