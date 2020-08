Forcolin, Barbisan e Montagnoli: i tre consiglieri veneti e il bonus 600 euro partite IVA (Di martedì 11 agosto 2020) Il veneziano Gianluca Forcolin, vice governatore e i consiglieri regionali Riccardo Barbisan (Treviso) e Alessandro Montagnoli (Verona) avrebbero fatto richiesta del bonus a sostegno delle partite Iva di 600 euro. Il Corriere del Veneto però oggi spiega che la vicenda è più complessa di come è stata raccontata all’inizio. E qualcuno di loro mostra i bonifici per spiegare che ha dato i soldi in beneficenza. A partire proprio da Forcolin che sintetizza: «Sono socio di uno studio associato tributaristi, tre soci e sette impiegate. Io ovviamente sono con una percentuale ridotta visto l’incarico politico. Nel periodo Covid lo studio ha richiesto, come ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Forcolin, Barbisan e Montagnoli: i tre consiglieri veneti e il bonus 600 euro partite IVA - Noovyis : (Forcolin, Barbisan e Montagnoli: i tre consiglieri veneti e il bonus 600 euro partite IVA) Playhitmusic -… - neri_serneri : #Dara #Murelli #Barbisan #Forcolin #Gagliasso #Montagnoli Secondo la stampa grave problema #commercialisti in #Lega… - ferdiava : +++Bonus 600 euro: ecco i nomi dei 3 politici veneti che ne hanno fatto richiesta+++ #lega #barbisan #montagnoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Forcolin Barbisan Forcolin, Barbisan e Montagnoli: i tre consiglieri veneti e il bonus 600 euro partite IVA next Forcolin, Barbisan e Montagnoli: i tre consiglieri veneti e il bonus 600 euro partite IVA

Il veneziano Gianluca Forcolin, vice governatore e i consiglieri regionali Riccardo Barbisan (Treviso) e Alessandro Montagnoli (Verona) avrebbero fatto richiesta del bonus a sostegno delle partite I ...

Andrea Dara e Elena Murelli: i due deputati della Lega con il bonus 600 euro per le Partite IVA?

Andrea Dara e Elena Murelli sarebbero due dei deputati della Lega che hanno ricevuto il bonus 600 euro per le Partite IVA. Lo scrivono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. A loro si aggi ...

Il veneziano Gianluca Forcolin, vice governatore e i consiglieri regionali Riccardo Barbisan (Treviso) e Alessandro Montagnoli (Verona) avrebbero fatto richiesta del bonus a sostegno delle partite I ...Andrea Dara e Elena Murelli sarebbero due dei deputati della Lega che hanno ricevuto il bonus 600 euro per le Partite IVA. Lo scrivono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. A loro si aggi ...