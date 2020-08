Fisco: governo pensa riforma alla tedesca, ma incassa il no di Italia Viva (Di martedì 11 agosto 2020) Il sistema tedesco prevede una tassazione in cui l'aliquota cresce, man mano che sale il reddito, e quel che c'è da pagare viene calcolato in base ad una funzione matematica (un algoritmo), sottoposta ad un aggiornamento annuale Leggi su firenzepost

ROMA – Si apre il cantiere della riforma fiscale annunciata per il 2021 dal ministro del’Economia Gualtieri. Con una preferenza per il sistema tedesco non condivisa da Italia Viva. ‘È troppo complicat ...

Pensioni invalidità civile: aumenti fino a 651 euro al mese al via

Le pensioni di invalidità civile aumentano fino a 651 euro al mese per tredici mensilità. Una misura tanto attesa dopo la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso mese di giugno. Il provvedime ...

