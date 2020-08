Firenze: arrestato per stalking a ex moglie. Sfonda la porta, minaccia lei e i genitori (Di martedì 11 agosto 2020) L'accusa è stalking. Un 27enne originario del Marocco è stato arrestato dopo essere entrato in casa dell'ex moglie Sfondando la porta a calci, minacciando lei e gli anziani genitori con un bastone di legno e con un coltello preso dalla cucina. I due si sarebbero separati definitivamente da poche settimane, dopo che lui l'aveva colpita con un pugno al volto Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: arrestato per stalking a ex moglie. Sfonda la porta, minaccia lei e i genitori - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Firenze. Minacce alla ex moglie. 'Ti taglio la gola'. Arrestato stalker - qn_lanazione : #Firenze. Minacce alla ex moglie. 'Ti taglio la gola'. Arrestato stalker - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Firenze. Ventenne armato di coltello rapina due persone, arrestato - qn_lanazione : #Firenze. Ventenne armato di coltello rapina due persone, arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze arrestato Rapinatore arrestato a Firenze, patteggiò la condanna per il matricidio La Repubblica Firenze.it Scoperto dai cani antidroga, arrestato a Firenze in possesso di stupefacenti

I cani antidroga hanno segnalato un 29enne italiano che si trovava seduto ad un tavolino di un bar a Firenze: con sé l'uomo aveva 6 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish. È successo la notte scor ...

"Ti prego non sparare", poi si consuma la tragedia: le immagini dell'arresto e della morte di George Floyd

Il video esclusivo del fermo di George Floyd prima dell'uccisione: "Amico, ti prego, non spararmi" Un nuovo esclusivo video, pubblicato dal quotidiano inglese Daily Mail, mostra il fermo di George di ...

I cani antidroga hanno segnalato un 29enne italiano che si trovava seduto ad un tavolino di un bar a Firenze: con sé l'uomo aveva 6 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish. È successo la notte scor ...Il video esclusivo del fermo di George Floyd prima dell'uccisione: "Amico, ti prego, non spararmi" Un nuovo esclusivo video, pubblicato dal quotidiano inglese Daily Mail, mostra il fermo di George di ...