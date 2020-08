Fiorentina, Nardella: “Con delibera di oggi diamo il via all’operazione nuovo stadio ‘Franchi'” (Di martedì 11 agosto 2020) Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, al termine di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Vecchio, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito ai progetti relativi allo stadio ‘Franchi’ della Fiorentina: “Preso atto che non sono arrivate proposte per l’area della Mercafir, l’unica strada percorribile a Firenze per il nuovo stadio e’ quella di Campo di Marte, il ‘Franchi’, che ci auguriamo possa essere ristrutturato con gli ulteriori vantaggi che potrebbero arrivare dall’approvazione degli emendamenti parlamentari che sono stati presentati in questi giorni. In ogni caso, con la delibera approvata oggi dalla giunta comunale diamo il via all’operazione nuovo ... Leggi su sportface

