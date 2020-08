Fiorentina, muro viola per Castrovilli: la posizione della Fiorentina sul centrocampista (Di martedì 11 agosto 2020) La Fiorentina di Commisso alza un vero e proprio muro sul centrocampista gigliato Gaetano Castrovilli. Il calciatore è stata una delle sorprese di questa stagione e le continue ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei più importanti club italiani.LA posizione della Fiorentina SU Castrovillicaption id="attachment 875731" align="alignnone" width="1024" Castrovilli (Getty Images)/captionSecondo Repubblica, i toscani sarebbero pronti a blindare il centrocampista della Nazionale rifiutando le avances dei più prestigiosi club italiani che si sono fatti avanti. Prime su tutte le prime due classificate della Serie ... Leggi su itasportpress

