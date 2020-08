Fiorentina, il ds Pradè confermato anche nella prossima stagione (Di martedì 11 agosto 2020) Daniele Pradè sarà il direttore sportivo della Fiorentina anche nella prossima stagione. Ad apprenderlo è l’Italpress da fonti interne alla società viola, che tramite il proprio ufficio stampa fa sapere come il dirigente dei toscani “sta benissimo a Firenze, ed è già in carico e al lavoro per la nuova stagione”. Pradè è stato associato nelle ultime ore alla nuova Roma di Friedkin e per lui sarebbe stato un ritorno. Leggi su sportface

