Filiera ippica contro la riforma del Governo: “La proposta non soddisfa nessuno” (Di martedì 11 agosto 2020) “Il tentativo di improvvisata riforma dell’ippica, che si tenta di introdurre con un emendamento al “decreto rilancio”, non soddisfa alcuna delle componenti del complesso sistema”. Inizia così il comunicato stampa diffuso da diverse sigle legate al mondo dell’ippica in merito alla proposta di riforma voluta dal Governo all’interno del decreto rilancio, per nulla condivisa da tutte le componenti della Filiera dell’ippica, vale a dire ANG (Associazione Nazionale Galoppo), ANACT (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore), UPT (Unione Proprietari Trotto), SIAG (Sindacato Italiano Allenatori e Guidatori), SNAPT (Sindacato Nazionale Proprietari Trotto), Gruppo Ippodromi ... Leggi su sportface

